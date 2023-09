Catania, vende marijuana mentre è agli arresti domiciliari: un arresto

Scoperto durante un normale controllo dei carabinieri

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – Il suo cliente ha ammesso di aver appena comprato da lui 5 grammi di marijuana. E quando i carabinieri sono entrati dentro casa, dove si trova ai domiciliari, hanno scoperto in cucina il resto dell’erba. Per questo è stato arrestato, e mantenuto in custodia cautelare a casa, un ventisettenne.

L’accusa

È accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È avvenuto ieri sera alle 21 in via Moncada. I militari della stazione di Sant’Agata Li Battiati erano andati in casa del giovane per un normale controllo dei domiciliari. Ma mentre stavano entrando hanno incrociato un ragazzo. Faceva palesemente odore di marijuana.

Il cliente

Lo hanno intercettato e sottoposto a controllo. Lui ha ceduto subito. Ha ammesso di aver appena finito di fumare uno spinello con un “amico”. E ha consegnato 5 grammi di marijuana, confermando di averli appena comprati.

La perquisizione

A quel punto è scattata la perquisizione. Lui ha subito consegnato un barattolo contenente erba, ma la perquisizione è proseguita. E i militari hanno trovato un totale di 80 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga e la somma di 230 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.