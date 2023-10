Catania, vendeva cocaina e crack ai domiciliari a San Cristoforo: arrestato

La Corte d’appello ha disposto il carcere

CATANIA – Nonostante fosse agli arresti domiciliari a Catania per spaccio di droga, un 29enne avrebbe continuato la sua attività del quartiere San Cristoforo. Per questa ragione la Procura Generale della Repubblica di Catania ha chiesto ed ottenuto nei suoi confronti il provvedimento. La Corte di Appello di Catania – II Sezione Penale ha sostituito la misura cautelare con la custodia in carcere.

Il sequestro

La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Il provvedimento trae origine dall’attività investigativa dei militari dell’Arma. Il 29enne era stato arrestato nella sua abitazione a spacciare droga a clienti dai carabinieri, che avevano anche sequestrato bilancini di precisione, cocaina e crack suddivisi rispettivamente in dosi di 2 e 4 grammi circa e 480 euro.