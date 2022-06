Catania, dal 17 giugno via Etnea zona pedonale

Varchi controllati elettronicamente e videocamere, scattano le sanzioni per un lungo tratto dell'arteria centrale

1' DI LETTURA

CATANIA – Via Etnea diventa pedonale: da domani il tratto da piazza Duomo fino ai pressi di Villa Bellini e piazza Vincenzo Bellini diventa ufficialmente “Area Pedonale video-controllata”. Lo rende noto il Comune.

I varchi elettronici

Il controllo avverrà attraverso varchi elettronici, telecamere e presidi di Polizia Locale, che per 30 giorni è stato sperimentato positivamente in un mese di pre esercizio vigilato, ma senza l’irrogazione di verbali ai contravventori. Il provvedimento, da domani, avrà carattere permanente e saranno elevate multe e sanzioni ai trasgressori.

Le zone interessate dal videocontrollo

I controlli con varchi elettronici e telecamere in via Etnea vigileranno da piazza Duomo alla Villa Bellini, in particolare nei seguenti tratti: via Vittorio Emanuele II, nei pressi del civico 148, lato nord, angolo via Raddusa; via Etnea, nei pressi del civico 46, lato est, angolo via Fragalà; via Etnea, nei pressi del civico 78, lato est, angolo via A. di Sangiuliano; via Etnea, nei pressi del civico 166, lato est, angolo piazza Stesicoro. Per proteggere Piazza Bellini una telecamera di controllo è stata installata in via Michele Rapisarda, nei pressi del civico 2, lato ovest, angolo via Antonino di Sangiuliano.

Saranno gli agenti della Polizia Municipale con il supporto degli operatori dell’AMTS a presidiare varchi e ingressi, mentre il Comune di Catania ha incaricato l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta S.p.A. di rilasciare i pass elettronici agli aventi diritto collegandosi al sito internet www.amts.ct.it area Permessi accesso Aree pedonali e Ztl.