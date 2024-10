Catania, via al Piano per la pulizia dei marciapiedi in cento strade

Si parte lunedì 7 ottobre: il calendario

CATANIA – Sei giorni, sei zone, un piano sperimentale per la pulizia del marciapiedi previsto dalle 6 alle 12 di ogni giorno in cento strade del Lotto Centro. Il piano sperimentale partirà lunedì 7 ottobre da sei zone del Lotto Centro e verrà effettuato da Gema Spa.

Da corso Italia a via Plebiscito, da piazza Roma a via Giuffrida, da piazza Santa Maria di Gesù a viale Jonio: il servizio di pulizia dei marciapiedi nelle prime sei macroaree individuate risponderà alla maggiore richiesta di decoro urbano in zone particolarmente frequentate da pedoni.

“È l’input dato dall’amministrazione comunale, l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce in sinergia con il sindaco Enrico Trantino, insieme con la Direzione Politiche per l’Ambiente e Gema Spa”, spiegano dalla ditta.

“Occorrono segnali visibili per far percepire ai cittadini il lavoro che c’è dietro alla gestione della pulizia e

del decoro in città, il servizio sperimentale in partenza lunedì sarà uno di questi. – spiega l’assessore Pesce –. In particolare, lo spazzamento dei marciapiedi è un intervento da sempre fortemente richiesto dalla cittadinanza, viene effettuato regolarmente, ma probabilmente non si percepisce a dovere. Si partirà lunedì 7, come assessore sarò anche presente sui posti per verificarne l’andamento”.

“Ci siamo fatti trovare pronti, come in ogni iniziativa proposta dall’amministrazione comunale condivisa con la ditta – spiega Fabrizio Patania, direttore Gema Spa – si tratta di migliorare lo standard qualitativo del servizio, da mantenere con la collaborazione dei cittadini per avere una città sempre più vivibile”. Il piano di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica con divieti di sosta e rimozione forzata delle auto parcheggiate riprenderà la prossima settimana, ne verrà data pronta comunicazione.

Il calendario del piano sperimentale di pulizia dei marciapiedi

Lunedì 7 ottobre

Piazza Corsica – via Giacomo Leopardi – piazza Ludovico Ariosto – via Martino Cilestri (da corso Italia

piazza Corsica) – via Milano (da via Martino Cilestri a via Monfalcone) – via Trieste (da via M. Cilestri a largo Sarajevo) – largo Sarajevo – via Pola – largo Aquileia – via Pasubio (da corso Italia a via G. Leopardi) – via Monfalcone – via Teramo – via Vecchia Ognina (da corso Italia a piazza della Guardia) – via Asiago – via Gradisca – via Condelli – via Livorno – via delle Zagare – via Messina (da corso Italia a piazza della Guardia).

Martedì 8 ottobre

Via Messina (da piazza Galatea a corso Italia) – via Cervignano – via Vecchia Ognina (da via Pasubio a corso Italia) – via Palmanova – viale Jonio – via Umberto I (da piazza Galatea a via Mario Sangiorgi) – via

Tagliamento – via dei Ronchi – via Vecchia Ognina (da via Mario Sangiorgi a viale Jonio).

Mercoledì 9 ottobre

Via Umberto i (da via Crispi a via Mario Sangiorgi) – via Francesco Crispi – via Gabriello Carnazza (da via

Umberto I a corso Italia) – via Alberto Mario – via Asilo Sant’Agata – via Giuseppe Simili – viale delle Libertà (da via Umberto I a corso Italia) – via Mario Sangiorgi (da via Umberto I a corso Italia) – via Martino Cilestri (da corso Italia a via Quintino Sella) – via Quintino Sella – via E. Pantano (da via Crispi a via G. Carnazza) – via Conte Ruggero (da via Crispi a via G. Carnazza).

Giovedì 10 ottobre

Via Gabriele D’Annunzio (da angolo via Musumeci a piazza Corsica) – via Verona (da via Musumeci a via V. Giuffrida) – via Firenze (da via Musumeci a via M. Cilestri) – via Francesco Riso (da via Musumeci a via V. Giuffrida) – via Musumeci (da viale XX Settembre a via G. D’Annunzio) – via Guzzardi (da via Firenze a via G. D’Annunzio) – via Vincenzo Giuffrida (da via G. D’Annunzio a viale XX Settembre) – via Vittorio Emanuele Orlando (da corso Italia a via G. D’Annunzio) – via Ruggero Settimo (da via G. D’Annunzio a via Firenze) – via Milano (da via V. Emanuele Orlando a via M. Cilestri) – viale Vittorio Veneto (da via G. D’Annunzio a corso Italia) – via Pisa – via Ramondetta – via Oliveto Scammacca (da via G. D’Annunzio a corso delle Province) – corso delle Province (da via G. D’Annunzio a corso Italia) – via Bologna – via Dalmazia (da via Milano a via G. D’Annunzio).

Venerdì 11 ottobre

Piazza Roma – via Antonino Longo – via Monserrato – piazza Trento – via Guglielmo Oberdan – via Verona – via Firenze (da via Grotte Bianche a via Musumeci) – via Francesco Riso – via Grotte Bianche – largo Rosolino Pilo – via Renato Imbriani (da via R. Imbriani a via Musumeci) – via Carrata – via Cancelliere – via Rindone – via Amore – via Monaca Santa – via Caronda (da via Monserrato a viale XX Settembre) – via Cantarella – via Nunzio Stefano – via Calamatta – via Puleo – via Cordaro – via Nicola Fabrizio – via Papale – via Giuseppe Aurelio Costanzo – via Maurolico.

Sabato 12 ottobre

Piazza Santa Maria di Gesù – via Androne – via Orto del Re – via Salvatore Tomaselli – viale Regina

Margherita – via Lago di Nicito – via Morosoli – via Gioacchino Basile – via Franco Battiato – via Dottor

Consoli (da via Lago di Nicito a via S. Tomaselli) – via Nino Martoglio – via Orto San Clemente – via

Reclusorio del Lume – via Ughetti (da via Lago di Nicito a via Androne) – via Roccaromana – via Santa

Maddalena (da via Cimarosa a via Plebiscito) – via San Vito – via Plebiscito (da via Lago di Nicito a via Santa Maddalena).