Catania, Pescheria: via al restauro della volta

I lavori sull'antica porta Carlo V prevedono nuovi impianti, la ritinteggiatura e il recupero di opere in ferro

CATANIA – Iniziano gli interventi di manutenzione e restauro conservativo della galleria del mercato del pesce con il restauro dell’antica Porta di Carlo V.

I lavori di riqualificazione del mercato ittico al dettaglio riguarderanno la sistemazione di nuovi impianti elettrici e di illuminazione, la tinteggiatura della volta e il recupero di opere in ferro: l’obiettivo è chiudere il cantiere e riaprire già alla fine di novembre la storica volta temporaneamente chiusa.

In via provvisoria, la decina di operatori della Pescheria sono stati sistemati sotto gli archi di via Dusmet attigui al mercato. Un altro cantiere interno alla Pescheria, già in fase avanzata, riguarda la “Fontana dei sette canali”, uno dei monumenti più antichi di Catania, risalente al 1612, ma ridotto in cattive condizioni, che a breve verrà consegnata rigenerata, con accurate modalità di recupero in sintonia alle indicazioni della Sovrintendenza.

Lo scorso 22 settembre il Commissario Straordinario del Comune, Federico Portoghese, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’apertura del cantiere per l’esecuzione dei lavori nello storico mercato della Pescheria, per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e valorizzare l’assetto monumentale dell’area, inserita nei principali percorsi turistici.

I due interventi costeranno complessivamente 110 mila euro, 90 mila dei quali prelevati dalla tassa di soggiorno, risorse affidate alla gestione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, sono stati realizzati anche grazie all’ impulso della raccolta fondi straordinaria della partita del Cuore di calciatori vecchie glorie personaggi conosciuti Palermo-Catania, un anno addietro, che ha fruttato circa 20 mila euro, destinati alla messa in sicurezza dell’area della Pescheria, danneggiati dall’usura del tempo e aggravati dall’allagamento dell’autunno scorso.