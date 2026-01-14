 Il video del bimbo picchiato, Brambilla: "Immagini inaccettabili"
Il video del bimbo picchiato, Brambilla: “Immagini inaccettabili”

Interviene a sostegno della Procura la presidente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza
IL CASO
di
1 min di lettura

CATANIAResta alta l’attenzione sul caso del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, un episodio di violenza documentato in un video circolato in rete e diventato tristemente virale. Sulla vicenda è intervenuta Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, definendo del tutto condivisibili le iniziative della Procura di Catania.

I magistrati etnei stanno infatti valutando il ricorso contro la decisione del gip, il quale ha disposto per i genitori il divieto di avvicinamento ai quattro figli minorenni, rigettando però la richiesta di arresto avanzata dagli inquirenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini e sottolineato dalla stessa Brambilla, il contesto familiare delineato sarebbe caratterizzato da gravi e sistematici maltrattamenti, oltre che da pesanti umiliazioni rivolte non solo all’undicenne, ma anche alle sue tre sorelline. L’onorevole ha ribadito l’impossibilità di sottovalutare la brutalità delle immagini diffuse sui social e la gravità delle offese inflitte a un bambino di così piccola età.

Un ulteriore elemento di preoccupazione evidenziato dagli inquirenti riguarda il ruolo della madre. Secondo l’accusa, sarebbe stata proprio la donna a riprendere la scena della “punizione” con lo smartphone, il tutto alla presenza delle altre figlie.

Questo dettaglio aggrava la posizione dei coniugi in un quadro investigativo che punta a fare luce su una gestione familiare fondata sulla violenza e sulla sistematica prevaricazione dei minori coinvolti.

Tags:

