Catania, video pedopornografici nei computer: quattro arresti

Si tratta di impiegati, liberi professionisti e pensionati

CATANIA – Sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Sottoposte ad indagine 4 persone, tratte in arresto in flagranza, per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sono di varie estrazioni sociali, impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile, con età compresa tra 50 e i 70 anni.

I video e l’inchiesta

L’indagine è stata coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. A tutela dei minori e delle fasce deboli e condotta dalla Polizia.

Grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, utilizzati avanzati ‘tool investigativi’ per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account. Con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

Gli approfondimenti investigativi della Polizia Postale di Catania hanno consentito alla Procura della Repubblica di emettere decreti di perquisizione personale ed informatica nei confronti di tutti gli indagati. Nel corso delle operazioni, all’interno dei dispositivi in uso a quattro indagati è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici. Circostanza che ha determinato il loro arresto in flagranza di reato, successivamente convalidato dai competenti Giudici per le Indagini Preliminari.