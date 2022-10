“La Villa trasandata e la vergogna per lo stupore dei turisti”

Le vostre segnalazioni a: redazionecatania@livesicilia. Ecco cosa ci ha raccontato Agata, una nostra lettrice.

CATANIA. A redazionecatania@livesicilia proseguono ad arrivare le vostre segnalazioni. Nei giorni scorsi Agata P. ci scrive di essere rimasta sorpresa dal come era ridotta la Villa Bellini: “Ho avuto la percezione che troppe cose siano state abbandonate e non curate e che i turisti stessi che ho incrociato durante la mia passeggiata non siano rimasti esattamente colpiti in positivo da quello che vedevano. Mi sono vergognata”.



Una sensazione che invade tutti attraversando diversi punti della città. Solo ieri, vi abbiamo reso partecipi di ciò che accade dalle parti di Librino. Di sicuro la cura, la manutenzione e la pulizia della città restano argomenti che non possono più essere rinviati.

Men che meno alle calende greche della primavera prossima in vista delle elezioni amministrative.