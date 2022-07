Voli annullati, disagi sulla tratta Catania-Praga

I passeggeri in partenza per la Repubblica Ceca hanno dovuto cambiare i piani in seguito alla cancellazione dei voli Wizzair

1' DI LETTURA CATANIA – È stato un lunedì nero quello di Wizzair in Sicilia: dopo i voli in ritardo o cancellati a Palermo, infatti, sono arrivati in tarda serata anche dei disagi all’aeroporto di Catania. In particolare è stato annullato il Catania-Praga W68209, che sarebbe dovuto partire alle 20:40 da Fontanarossa. Di conseguenza è stato annullato anche il volo Praga-Catania W68210, che con lo stesso aereo sarebbe dovuto partire dalla capitale della Repubblica Ceca alle 23:45. In seguito alla cancellazione diversi passeggeri sono rimasti in aeroporto e hanno dovuto cambiare i piani per le proprie vacanze. Secondo un comunicato della società ItaliaRimborso, i passeggeri avrebbero diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal regolamento comunitario 261/2004.

