Voli in ritardo e cancellati: il lunedì nero di Wizzair

I passeggeri delle tratte per Milano e Torino costretti ad affrontare lunghe attese all'aeroporto "Falcone Borsellino"

1' DI LETTURA

PALERMO – Un lunedì nero per i passeggeri in partenza con Wizzair da Punta Raisi: sia su un volo per Milano Malpensa che sui voli per e da Torino, infatti, sono stati registrati pesanti ritardi e cancellazioni

Sono stati bloccati per più di sei ore in attesa del volo che li doveva riportare in Lombardia i passeggeri del volo Palermo – Milano Malpensa W65580, che questa mattina sono stati costretti ad aspettare che il proprio volo partisse per lo scalo milanese.

I passeggeri sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:15 e atterrato solamente alle 14:21. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere l’aeroporto meneghino.

Non è andata meglio a chi doveva viaggiare sulla linea Palermo – Torino e ritorno. Il volo Palermo Torino W65669, che doveva partire alle 10:45 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Torino Palermo W65670, con partenza prevista alle 13:05, nelle medesime condizioni

Secondo un comunicato della società ItaliaRimborso, ritardi e cancellazioni sarebbero dovuti a problematiche della compagnia aerea e dunque i passeggeri potrebbero ottenere una compensazione pecuniaria per il ritardo.