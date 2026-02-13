Catania, volo d’urgenza per una bambina: interviene l’Aeronautica

Trasportata a Genova

CATANIA – L’Aeronautica militare ha portato a termine un trasporto sanitario d’urgenza. L’intervento ha permesso il trasferimento rapido di una bambina di Catania che aveva bisogno di cure mediche specialistiche.

Il volo da Catania a Genova

Un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino è decollato alla volta di Catania per prelevare una bambina di 10 anni in imminente pericolo di vita. La piccola, assistita costantemente da un’equipe medica e accompagnata dai familiari, è stata trasportata d’urgenza all’aeroporto di Genova. Un’ambulanza ha poi garantito il trasferimento finale verso la struttura ospedaliera di destinazione. La richiesta era pervenuta dalla prefettura di Catania alla sala Situazioni di vertice del Comando squadra aerea – 1^ Regione aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31esimo Stormo.