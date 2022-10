“A Vulcania furgone pieno di rifiuti: perché nessuno lo rimuove?”

A redazionecatania@livesicilia.it gli interventi dei nostri lettori.

CATANIA – A proposito del giro di vite in atto a Catania sulle vetture abbandonate in città, scrive alla redazione la nostra lettrice, Maria Grazia D., che denuncia il mancato intervento dalle parti di Vulcania:

“Buongiorno, come mai hanno portato via le auto in via Patanè a Catania e a Vulcania un furgone abbandonato da anni, ricettacolo di immondizia segnalato più volte a tutti, polizia, vigili urbani, con fuori la scritta della comunità a cui appartiene, è sempre lì? Non sto a dire le assurde risposte date dagli organi competenti. Forse ci vuole la pubblicità per essere ascoltati“.



Un appello che giriamo alle forze dell’ordine interessate con il Corpo di polizia municipale di Catania che ha avviato un apposito programma di rimozione di queste carcasse di ferro nei diversi punti della città.

L’auspicio è che non passi molto tempo prima che si arrivi anche a Vulcania.