Catania, vuole suicidarsi ma un operaio chiama la polizia: salvata

La donna era in evidente stato di agitazione

CATANIA – Una 40enne che a Catania voleva suicidarsi lanciandosi dal solaio di un palazzo in viale Africa è stata salvata da agenti della Polizia di Stato avvertiti da un operaio di un vicino cantiere della presenza della donna, che da un’altezza di 15 metri gridava di volersi lanciare nel vuoto. I poliziotti hanno raggiunto la donna, in evidente stato di agitazione e con una bottiglia di alcol in mano, hanno tentato di instaurare un dialogo con la donna e di tranquillizzarla e dopo diversi tentativi, approfittando di un suo momento di distrazione, l’hanno messa in salvo. I poliziotti hanno poi chiese l’intervento del 118 che ha accompagnato la donna in ospedale.