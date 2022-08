Ztl, via libera alle bici tra Stesicoro e Villa Bellini

Il tratto di strada non compare in nessun documento, saranno risarciti i ciclisti multati; restano i divieti nelle piazze Università e Duomo

2' DI LETTURA

CATANIA – I cartelli erano precari, stampati su pezzi di carta, e infatti sono già spariti: i divieti per le bici di accedere alla zona a traffico limitato di via Etnea tra piazza Stesicoro e Villa Bellini sono stati rimossi, come segnalato dall’associazione Fiab Catania Mountain Bike Sicilia. La quale chiede anche l’annullamento di tutte le multe fatte in quel tratto di strada.

La rimozione dei divieti

“Siamo lieti di comunicarvi – si legge sui profili social dell’associazione Fiab Catania – che nei giorni scorsi abbiamo ufficializzato al Comune di Catania, anche per tramite del Comando dei Vigili Urbani dello stesso, la richiesta di rimozione del divieto di transito dei velocipedi, nei giorni di Sabato e Festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nel tratto di Via Etnea compreso tra la Villa Bellini e Piazza Stesicoro, non essendo supportato da alcuna disposizione amministrativa a noi nota, oltre ad altre richieste di cui vi faremo cenno in seguito. Non abbiamo ancora ricevuto comunicazione ufficiale ma, stamattina, a seguito di sopralluogo, non abbiamo più trovato il divieto”.

La determina

Il riferimento alle disposizioni amministrative riguarda la determina 431 del primo luglio scorso, quella in cui l’amministrazione comunale ha stabilito il divieto di circolazione per velocipedi, dunque anche biciclette, all’interno della zona a traffico limitato del centro di Catania.

In quel documento non è mai citato il tratto di via Etnea tra piazza Stesicoro e piazza Bellini, e per questo la stessa Fiab annuncia che chiederà l’annullamento di tutte le eventuali multe effettuate ai ciclisti nella zona.

Sulla circolazione delle biciclette nella Ztl c’erano state forti polemiche a causa di un fattorino multato proprio per essere entrato in bici nella zona pedonale. Proprio in seguito a quel dibattito l’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono ha annunciato, parlando con Meridionews, la rimozione dei divieti nella parte di via Etnea non citata in nessun documento, e l’annullamento delle multe. Rimarranno in vigore invece i divieti per Piazza Duomo e Piazza Università.