Catanzaro-Palermo 0-0: comincia la gara allo stadio “Ceravolo” – LIVE

Il Palermo scende in campo allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro in occasione della nona giornata del campionato di Serie B.
Catanzaro-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 19.31 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Ceravolo”!
Ore 19.28 – Le due compagini fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara
Ore 19.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 19.30
Ore 18.50 – Squadre in campo per il riscaldamento
Catanzaro-Palermo: il tabellino
CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 17 Di Chiara, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 32 Rispoli, 80 Cisse, 84 Cassandro. A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 8 Pittarello, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 30 Alesi, 45 Buso, 77 D’Alessandro, 98 Buglio. Allenatore: Aquilani.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).
MARCATORI:
NOTE: