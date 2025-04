Catanzaro-Palermo 0-2: termina il primo tempo al “Ceravolo” – LIVE

La diretta testuale dell'incontro tra i giallorossi e i rosanero

Dopo 16 giorni di stop, i rosanero tornano in campo allo stadio “Ceravolo” per Catanzaro-Palermo, 35ª giornata del campionato di Serie B.

Catanzaro-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 1′ – Termina il primo tempo al “Ceravolo”. Il Palermo gioca bene e finisce la prima frazione di gioco in vantaggio di due gol meritatamente. La chiave del match sarà gestire il risultato anche nella ripresa

45′ – Assegnato un minuto di recupero

36′ – Prova a uscire allo scoperto il Catanzaro con Iemmello che evita la marcatura di Magnani, ma il suo tiro finisce fuori

26′ – GOL DEL PALERMO! Contropiede infallibile della squadra di Dionisi! Brunori contro la sfera sulla metà campo, guadagna metri palla al piede e in area avversaria serve dall’altra parte Segre con un passaggio perfetto. Il numero 8 dei rosanero deve solo appoggiare in rete per il raddoppio!

24′ – Prima ci prova il Catanzaro con Iemmello (pallonetto finito alto), poi risponde il Palermo con Brunori che tira da posizione ravvicinata

20′ – Gestisce il vantaggio il Palermo con un possesso palla continuato. Il Catanzaro resta chiuso dietro e prova a impensierire i siciliani in contropiede o con un pressing non proprio asfissiante

9′ – GOL DEL PALERMO! Contropiede dei rosanero con Brunori che cerca in area Pohjanpalo. Il cross del numero 9 viene letto male da Bonini che di testa commette un errore colossale e spedisce la sfera verso la propria porta!

Ore 15.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia l’incontro al “Ceravolo”

Ore 15.00 – Minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco

Ore 14.58 – Catanzaro e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima della gara

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo al “Ceravolo” per il riscaldamento

Catanzaro-Palermo: il tabellino

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 3 Quagliata, 6 Bonini, 7 Compagnon, 8 Ilie, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 14 Scognamillo, 21 Pompetti, 23 Brighenti, 84 Cassandro. A disposizione: 25 Gelmi, 99 Borrelli, 4 Antonini, 19 La Mantia, 20 Pontisso, 28 Biasci, 29 Seck, 45 Buso, 61 Maiolo, 80 Coulibaly, 82 Corradi, 93 Paura. Allenatore: Caserta.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 43 Nikolaou. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Feliciani (Teramo). AA1: Capaldo (Napoli). AA2: Ricciardi (Ancona). IV UFFICIALE: Recchia (Brindisi). VAR: Ghersini (Genova). AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI: 9′ autugol Bonini (P), 26′ Segre (P).

NOTE: