Catanzaro-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Un Palermo dai due volti conquista tre punti importantissimi al “Ceravolo” di Catanzaro. I rosanero vincono per 1-3 contro i calabresi in uno degli scontri diretti per la corsa ai playoff del campionato di Serie B. Senza tifosi ospiti al seguito (trasferta vietata ai sostenitori siciliani), la squadra di Dionisi riesce a offrire una prestazione quasi perfetta e ottiene un successo fondamentale in vista dell’ultima parte della regular season. In alto gli highlights del match.