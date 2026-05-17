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Catanzaro-Palermo 3-0, il secondo tempo- LA DIRETTA

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Alle 20 la semifinale dei playoff di serie B tra Catanzaro e Palermo. Andata a Catanzaro, ritorno a Palermo. Ecco le formazioni ufficiali

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi

La diretta

21:09 – Fiaschia Feliciani. Inizia il secondo tempo. In campo Gyasi al posto di Pierozzi.

Primo tempo shock per il Palermo. La squadra di Inzaghi è sotto per tre gol a zero.

45’+6’ – Arriva il fischio dell’arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45’+3’ Pierozzi ammonito per un pestone su Brighenti.

40’ – Liberali sigla il 3 a 0 su assist di Iemmello. Difesa rosa nero inerte. Joronen non può arrivare sul pallone che gonfia la rete nell’angolo in basso a sinistra.

38’ – Palla gol per il Palermo su calcio d’angolo. Ceccaroni sfiora il palo sinistro.

31’ – Giallo per Ranocchia dopo lo scontro con Petriccione in aria di rigore del Catanzaro.

28’ – Fallo di Maignani su Pittarello. Punizione da posizione pericolosa per il Catanzaro. Tira Pontisso, dritto sulla barriera.

22’ – Ancora Catanzaro sugli scudi. Pontisso si libera dalla marcatura e tira in porta, la palla supera il palo destro.

18’ – Guizzo di Pittarello che con un destro violento scaraventa la palla a pochi centimetri dalla traversa. Palermo in difficoltà.

16′ – Il gol è buono. Doppietta confermata per Iemmello su assist di Brighenti.

15’ – Gol di Iemmello di testa sul corner. L’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Check del Var in corso.

13’ – Pressing alto del Palermo che mantiene la palla e prova a reagire. Il Catanzaro si oppone e gioca di contropiede. Nessuna conclusione degna di nota.

1’ – Gol del capitano Pietro Iemmello, andato a rete di testa sul cross di Cassandro. Catanzaro in vantaggio

20:02 – Tutto pronto al Nicola Ceravolo di Catanzaro. Le squadre sono in campo. Palla al Catanzaro. L’arbitro Feliciani fischia: inizia il match.

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