 Catanzaro: "Nel governo Schifani un lungo elenco di disastri e indagini"
Catanzaro (Pd): “Nel governo Schifani un lungo elenco di disastri e indagini”

"Cosa deve succedere per far comprendere al presidente che la sua maggioranza ha superato il limite"
PALERMO – “Nel partito del presidente della Regione si continua a parlare di poltrone, potere, ricandidature. Neppure una parola sui disastri di questo centrodestra sempre più travolto da inchieste giudiziarie, ultima quella sul deputato di Forza Italia Michele Mancuso”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Mi chiedo cosa altro debba succedere – aggiunge Catanzaro – per far comprendere al presidente Schifani che il suo governo e la sua maggioranza hanno superato il limite. Ormai c’è solo un lungo elenco di promesse mancate, disastri annunciati e indagini”.

