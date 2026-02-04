Ddl di De Luca (ScN): “Due miliardi per i danni del ciclone e la frana di Niscemi”

L'annuncio del deputato regionale e sindaco di Taormina

PALERMO – I deputati regionali di Sud chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato all’Ars un disegno di legge recante “Disposizioni urgenti per lo stanziamento di risorse utili e necessarie per far fronte all’emergenza causata dai fenomeni meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio 2026 (ciclone Harry) e per la frana che ha colpito il Comune di Niscemi il 25 gennaio 2026”.

Ddl di De Luca (ScN): “Due miliardi per i danni”

“La Sicilia – dice De Luca – non può essere lasciata sola di fronte a una tragedia che ha prodotto danni stimati in oltre due miliardi di euro, a fronte dei soli 33 milioni finora stanziati dallo Stato con l’ordinanza della Protezione civile. Questo disegno di legge vuole colmare un vuoto” e prevede due fondi straordinari: per i Comuni colpiti dal ciclone Harry, con una dotazione complessiva di 1,79 miliardi per il ripristino dei servizi, il sostegno ai privati, la messa in sicurezza del territorio, la ricostruzione delle infrastrutture e la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

E un fondo specifico per Niscemi, pari a 310 milioni di euro. Le risorse individuate dal ddl derivano principalmente da una riprogrammazione dei fondi Fsc 2021-2027 e dall’utilizzo dell’avanzo libero del bilancio regionale. Le risorse confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

“Non si tratta di togliere risorse allo sviluppo – sottolinea De Luca – ma di riorientarle temporaneamente verso l’emergenza, per poi ripristinarle successivamente con l’avanzo di bilancio. Questo provvedimento è una proposta di responsabilità e di buon senso istituzionale. Chiediamo all’Assemblea regionale siciliana di discuterlo e approvarlo rapidamente”.