In ospedale per 'Scateno': "Tutti vogliono vederlo"

Attesa una comunicazione sui social. Le sue condizioni.

“Tutti vogliono vederlo. Tante persone hanno telefonato, per affetto. Tanti sono venuti fino a qua e magari ci sono rimasti male perché non hanno potuto incontrarlo. Noi ringraziamo tutti. Cerchiamo di proteggere Cateno De Luca, in un momento di privacy e di fragilità. Sta bene e si stanno effettuando accertamenti”. La voce narrante dello staff racconta un fenomeno. Ovvero, la folla di siciliani che, dopo avere avuto notizia del malore del candidato presidente della Regione, arrivato secondo dopo Renato Schifani, si sta sintonizzando mentalmente con l’ospedale di Messina, sede del ricovero. E si fa sentire con le chiamate ripetute o cercando di andare, fisicamente, sul posto.

Ecco perché il suo movimento, ‘Sicilia Vera’, ha diramato una nota ufficiale: “Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.

E’ la conferma di una realtà che non si può sottovalutare. Quello che colui che ne detiene il copyright ha definito il ‘Catemoto’ non è scemato, dopo le elezioni. De Luca non si è mai fermato, del resto, e ha continuato a disseminare sui social le sue pungenti, talvolta tracimanti, dirette, con ritmi da catena di montaggio.

Ieri sera, Cateno De Luca si è sentito male nel suo ufficio elettorale. Ha accusato dei fortissimi capogiri e un senso di malessere acuto. L’arrivo dell’ambulanza e l’ingresso al pronto soccorso sono stati la conseguenza dell’accaduto, ma le condizioni del paziente non erano e non sono preoccupanti. Nelle prossime ore, dovrebbe esserci la classica puntata social dell’ex sindaco di Messina, con una foto, un video, o un saluto dalla sua pagina, per rassicurare ulteriormente. Gli aficionados sono in trepidante attesa. (Roberto Puglisi)