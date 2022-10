Malore e ospedale per Cateno De Luca: “Ma sta bene”

Lo staff rassicura.

1' DI LETTURA

“Tutto sotto controllo… solo un malore e stanno facendo accertamenti, ma sta bene. È al pronto soccorso del Policlinico di Messina… Stanno facendo accertamenti, ma sta bene”. Il whatsapp dello staff di Cateno De Luca rassicura. L’ex sindaco di Messina, arrivato secondo, dopo il vincitore Renato Schifani, nella corsa per Palazzo d’Orleans, si è sentito male ed è in ospedale. Ma, stando alle notizie che ci arrivano, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Del resto, parliamo di una centrifuga politica, più che un semplice candidato, che non conosce riposo. De Luca ha battuto la Sicilia in lungo e in largo per la campagna elettorale e anche nei giorni scorsi non si è mai fermato. A lui gli auguri di pronta guarigione di LiveSicilia.it. (rp)