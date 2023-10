Cateno De Luca perde pezzi, Dafne Musolino passa a Italia viva

La senatrice lascia Sud chiama nord

PALERMO – Nuovo addio in casa Sud chiama nord. Dopo il passaggio di Salvo Geraci, deputato regionale e sindaco di Cerda alla Lega, oggi Italia viva annuncia l’adesione di Dafne Musolino. Si tratta della senatrice eletta nelle file del movimento di Cateno De Luca alle ultime elezioni politiche.

In agosto l’addio di Salvo Geraci

Musolino è stata una fedelissima di De Luca, avendo svolto il ruolo di assessore al Comune di Messina durante la sua sindacatura. Cinque anni fa fu anche candidata alle Europee nelle liste di Forza Italia. L’annuncio del passaggio al partito di Matteo Renzi scuote il movimento di De Luca, che già in agosto aveva salutato Geraci.

“Ho scelto di lasciare il movimento Sud chiama nord per aderire ad Italia viva: una scelta che faccio in continuità del progetto di cambiamento in nome del quale sono stata candidata ed eletta”, afferma Musolino. “Con Italia viva si sono create le condizioni per un progetto politico di ampio respiro, il Centro, che possa dare risposte a tutti gli elettori che non si riconoscono nella polarizzazione dei partiti a cui stiamo assistendo. Ringrazio Cateno De Luca per il percorso fatto insieme, non rinnego il passato e continuerò a dare voce al territorio e a combattere molte delle battaglie che ritenevo e ritengo siano cruciali per colmare il gap fra cittadini e parlamento. Ringrazio il gruppo per le autonomie che mi ha dato la possibilità di svolgere il mio lavoro in modo sempre libero. La mia attività parlamentare proseguirà nel nuovo gruppo al fianco di Matteo Renzi con il consueto impegno”.

Renzi: “Tecnica e passione politica”

“Italia Viva accoglie Dafne Musolino con grande gioia – dice Renzi -. Chi frequenta l’Aula e le commissioni del Senato conosce la preparazione tecnica e la passione politica di questa senatrice che coniuga la sua preparazione di avvocato con la sua esperienza di amministratrice locale in un mix politico di grande competenza”. E ancora: “Chiederemo a Dafne di lavorare duro come lei sa fare su tutti principali dossier che riguardano particolarmente il Sud e la Sicilia, a cominciare dalla decisiva battaglia per l’attuazione del Pnrr. Ma le chiederemo anche di aiutarci a livello nazionale a restituire fiducia nella cosa pubblica e nelle Istituzioni. Insieme affronteremo la sfida per le Europee radicandoci sempre di più sul territorio, al centro”.

Faraone: “Grandi doti amministrative”

A Renzi fanno seguito le parole di Davide Faraone, plenipotenziario dell’ex premier in Sicilia: “La notizia del passaggio a Italia viva dell’amica e conterranea Dafne Musolino è motivo di grande orgoglio sul piano politico e una gioia su quello umano”, afferma il deputato di Azione-Italia viva. “Per averla osservata nella sua azione amministrativa a Messina e in Sicilia, so che Dafne possiede grandi doti di amministratrice, unite a una notevole sensibilità e attenzione rispetto ai problemi delle persone. – aggiunge -. Può dunque risultare una figura fondamentale non solo nel proseguire il lavoro di radicamento del progetto centrista nella nostra isola ma anche dare un apporto decisivo di idee e proposte a livello nazionale. Con Dafne il Centro acquista ulteriore forza”.