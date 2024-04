Cateno De Luca resta in ospedale, il bollettino dei medici dopo il malore

Il leader di Sud Chiama Nord è stato male dopo una serie di incontri

PALERMO – Cateno De Luca sta meglio ma resta ricoverato in ospedale al Policlinico di Messina.

All 19.15 con una nota viene diffuso il nuovo bollettino medico.

Le sue condizioni sono migliorate e non sono preoccupanti, nonostante ciò i medici si pronunceranno sulla diagnosi domani, mercoledì 1 maggio, così come in merito alla sua permanenza ospedaliera per consentire un trattamento adeguato e il completo recupero.

Attualmente, è stato prescritto un totale riposo, vietando l’uso dei cellulari e limitando le visite esclusivamente ai familiari.

Un nuovo bollettino sarà diffuso nella giornata di domani.

La ricostruzione

Il malore, dopo una serie di comizi l’ultimo ad Itala, ha costretto, nella serata di ieri, lunedì 29 aprile, il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, al ricovero al Policlinico di Messina.

De Luca, nonostante già dalla mattina avvertisse la febbre molto alta, aveva voluto tenere ugualmente gli incontri.

Gli auguri di Schifani

“Sono contento che le condizioni del deputato regionale Cateno De Luca siano migliorate. Gli auguro una pronta guarigione e un rapido ritorno alla sua attività politica”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.