Sud chiama Nord: "Sta bene, serve riposo"

MESSINA – “Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore”. Così una nota di Nord chiama Sud. De Luca, prosegue il comunicato, “era impegnato ieri in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica per presentare il progetto politico per le europee Libertà”.

I comizi, poi il malore

Il malore si è verificato al termine dell’ultimo comizio ad Itala. Prima De Luca era stato a Sant’Alessio, Furci, Roccalumera e Nizza. Una serie di incontri che De Luca aveva voluto fare fortemente nonostante già dalla mattina avesse la febbre molto alta. “Si precisa che De Luca sta bene, ma per precauzione è stato necessario il ricovero per alcuni accertamenti medici”, ancora la nota.

Cateno De Luca a riposo

I medici hanno prescritto al leader ScN “la necessità di stare a riposo”, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati. “Si prevede che De Luca riprenderà le sue attività pubbliche non appena possibile”, conclude la nota.

Cuffaro: “De Luca torni presto”

“Sono affettuosamente e umanamente vicino a Cateno De Luca e mi auguro sinceramente di poter al più presto riprendere i nostri scontri politici, convinto che, a prescindere dalle nostre diversità, lui rappresenta, col suo lavoro, una opportunità per la politica e un valore per la nostra terra”. Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, dopo aver appreso del malore accusato da De Luca.