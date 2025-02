Il nuovo corso del leader ScN: "Resto capogruppo all'Ars"

PALERMO – Cateno De Luca lascia il ruolo di segretario nazionale di Sud chiama Nord”. L’annuncio è stato fatto dallo stesso fondatore di ScN nel corso dell’assemblea costituente ‘La Sicilia che vorrei’, all’hotel San Paolo Palace di Palermo.

De Luca consegna la cravatta di ScN

“Dopo 30 anni di attività di partito, prendo la decisione di non essere più ‘di parte'”, è l’annuncio fatto da De Luca. Davanti a circa 1.200 militanti di ScN giunti a Palermo, De Luca ha tolto simbolicamente la cravatta con il brand di Sud chiama Nord consegnandola idealmente alla platea.

De Luca: “Resto capogruppo di Sud chiama Nord”

E ai rappresentanti degli altri partiti invitati alla convention di Palermo, De Luca ha spiegato: “Da questo momento non dovrete più discutere con me rispetto alle attività di ScN“. L’unico ruolo ‘politico’ sarà quello di capogruppo all’Ars, “se Sciotto e Lombardo (gli altri due deputati del movimento presenti a Sala d’Ercole, ndr) me lo consentiranno”.