De Luca agli assessori: “Voglio la certificazione dei tributi”

Il 'primo atto" del neo sindaco di Taormina nel giorno del suo insediamento

TAORMINA (ME) – Il neoeletto sindaco di Taormina, in provincia di Messina, Cateno De Luca, chiederà ai suoi assessori e consiglieri comunali una certificazione di regolarità dei tributi nei confronti del Comune.

“È questo il primo atto – ha detto De Luca nella giornata dedicata al suo insediamento – che segna un reale cambio rispetto al passato. Si tratta della richiesta agli assessori della presentazione di un’autocertificazione volta a verificare preventivamente la sussistenza o meno di cause di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità ed incompatibilità a loro carico con particolare riferimento alle pendenze tributarie con il Comune di Taormina”.

“In passato – ha continuato – non si è mai proceduto a fare una complessiva ed effettiva verifica della presenza in Giunta municipale o in Consiglio comunale di evasori dei tributi locali. Ovviamente ho predisposto i controlli di rito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, ivi inclusa il rilascio della regolarità tributaria dei consiglieri e degli assessori comunali. È un primo segno tangibile del cambiamento che intendiamo attuare”.

Successivamente De Luca, evidentemente emozionato, ha sciolto la seduta ricordando che il 2 giugno si insedierà ufficialmente la nuova Giunta. Il Consiglio comunale effettuerà, invece, la prima seduta il 7 giugno. Seguiranno i comizi di festeggiamento nella piazze principali delle frazioni di Mazzeo e Trappitello e poi nel centro di Taormina.