"Non difendiamo le poltrone ma la possibilità di scelta per i territori"

PALERMO – “Domani pomeriggio all’Assemblea regionale siciliana tornerà in aula la discussione sul terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti. Sarà una giornata importante perché si riapre una partita che riguarda direttamente l’autonomia dei territori e la possibilità per le comunità locali di scegliere liberamente i propri amministratori”. Lo dice il leader di Sud chiama nord Cateno De Luca.

Sud chiama nord a favore del terzo mandato ai sindaci

“Noi faremo di tutto per sostenere questa norma e per battere il governo regionale che, nel precedente provvedimento sugli enti locali, ha fatto saltare questa possibilità – aggiunge De Luca -. Domani saremo presenti in Parlamento siciliano perché riteniamo che questa sia una battaglia di buonsenso, che riguarda centinaia di piccoli comuni della nostra regione”.

“Non si tratta di difendere le poltrone – conclude De Luca – ma di garantire continuità amministrativa laddove i cittadini lo ritengono opportuno. Devono essere le comunità locali a decidere, non le manovre di palazzo”.