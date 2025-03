Arrestato un uomo di 55 anni

AGRIGENTO – I carabinieri hanno arrestato un 55enne di Cattolica Eraclea per porto e detenzione abusiva di arma clandestina. L’uomo – portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida -, alla vista della pattuglia, in contrada Aquileia, ha gettato dal finestrino dell’auto un revolver Smith & Wesson calibro 38 special, con matricola abrasa e 5 colpi in canna.

L’ arma è stata recuperata e sequestrata insieme a un coltello a serramanico di 22 centimetri nascosto in auto.