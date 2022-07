C’è Giovanni Ferraro in pole per la panchina del Catania

L'ex tecnico del Giugliano è fresco vincitore dell'ultimo campionato di Serie D.

CATANIA. Lo scatto in avanti si è concretizzato nelle ultime ore. E non si tratta di uno sprint in “corto muso”: bensì di una scelta ponderata, mirata e voluta dalla dirigenza rossoazzurra.

A meno di clamorose smentite e ripensamenti, sarà Giovanni Ferraro l’allenatore che guiderà il sodalizio etneo nel tentativo di scalare la Serie D. Ferraro, un passato da difensore tra le Serie C2 e D, la categoria la conosce a menadito tanto da avere vinto proprio il Girone G dell’ultimo campionato sulla panchina della squadra campana del Giugliano.



Non c’è nulla di ufficiale, per carità. Ma la strada sembra tracciata: rumors, indiscrezioni e verifiche portano tutte a Giovanni Ferraro. Per la conferma occorrerà attendere ancora pochi giorno.