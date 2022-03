Cefalù, l’Udc nomina Marchesano coordinatrice cittadina

Novità tra i centristi.

CEFALU’ – L’Udc Sicilia compie l’ennesimo step significativo nel percorso verso le prossime amministrative in programma in vari Comuni dell’isola nel 2022. I vertici regionali del partito hanno infatti nominato Rosita Marchesano coordinatrice cittadina dello schieramento centrista a Cefalù. Iscritta all’albo degli Avvocati dal 2006, la nuova esponente dell’Udc è nata a Cefalù il 29 aprile del 1976.

Legale stimata e competente, Rosita Marchesano rappresenta un profilo di assoluto spessore sul piano umano e professionale che vanta una profonda conoscenza in merito a dinamiche, tipicità e criticità relative al territorio. Contestualmente, il vice segretario regionale dell’Udc Sicilia, Elio Ficarra, ha ufficializzato la candidatura della nuova coordinatrice cittadina del partito a Cefalù al Consiglio comunale nella prossima tornata elettorale in programma nella splendida cittadina palermitana, pietra miliare del Parco delle Madonie.

“I requisiti etici e professionali dell’Avvocato Rosita Marchesano sono di assoluta eccellenza. Il suo profilo costituisce perfetta ed armoniosa sintesi di levatura morale, legalità ed amore per la propria terra. Cefalù rappresenta una perla naturale, monumentale e paesaggistica la cui unicità è riconosciuta ed apprezzata su scala mondiale. Polo fulgido e pulsante del turismo nell’isola, fiore all’occhiello della nostra Sicilia che necessita di cura e tutela da parte di istituzioni e cittadini. La nuova coordinatrice cittadina del partito – prosegue il consigliere comunale di Palermo in quota Udc – ha tutte le carte in regola per promulgare al meglio i principi moderati e cattolici alla base del nostro credo politico. Lei ama Cefalù e ha una percezione nitida di incongruenze e problematiche che avversano la quotidianità di uno dei borghi più suggestivi ed affascinanti d’Italia. Mi inorgoglisce impreziosire ulteriormente, con l’innesto di un tassello di elevato lignaggio, il mosaico degli esponenti che comporranno le liste con il nostro simbolo alle prossime amministrative nei rispettivi Comuni di pertinenza. Liste formate con cura e scrupolo, eterogenee e qualificate, caratterizzate da candidature autorevoli e credibili. Liberi professionisti, impiegati, imprenditori, studenti, attivisti ed esponenti della società civile a vario titolo, persone che si identificano nei principi cardine del nostro programma e sono pronte a mettere le proprie conoscenze al servizio della collettività. L’Udc, polo di riferimento della coalizione di centrodestra insieme a Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Partito Repubblicano, sosterrà la candidatura di Simona Vicari a Sindaco di Cefalù nella lista civica “Siamo tutti Cefalù”. Esperienza, competenza e lungimiranza sono prerogative imprescindibili per adempiere adeguatamente ad un ruolo istituzionale gratificante ed al contempo gravoso: background politico, autorevolezza e statura complessiva di Simona Vicari costituiscono in tal senso la migliore garanzia possibile per il futuro di Cefalù”.

Un plauso convinto giunge anche dal Segretario Regionale dell’Udc Sicilia e Responsabile Nazionale Enti Locali del partito, Decio Terrana.

“Qualità, trasparenza e concretezza. Criteri preponderanti e dirimenti nella selezione dei profili che arricchiscono l’organigramma dell’Udc in Sicilia e compongono le liste che presenteremo alle prossime elezioni amministrative nei comuni siciliani. Famiglia, lavoro, legalità, sviluppo e valorizzazione delle risorse territoriali, bonifica e riqualificazione di periferie ed aree degradate, politiche sociali che fungano da incentivo per economia, istruzione, cultura e legalità. Obiettivi esistenziali, strutturali e di sistema, centrati i quali si potrà inerzialmente porre rimedio a tutte le falle che inficiano la qualità della vita nel quotidiano: l’inefficienza dei servizi pubblici, le carenze infrastrutturali, le diseguaglianze sociali. Per migliorare il volto della Sicilia non servono proclami urlati o beghe di partito, ma valori sani e idee chiare. Un patrimonio virtuoso trasposto da figure capaci, coerenti, autorevoli. Il lavoro di aggregazione e tessitura, sociale e politica, svolto dal vice coordinatore regionale del nostro partito, Elio Ficarra, è meritevole di encomio. Il suo impegno e la sua passione stanno ispirando la crescita esponenziale di consensi e adesioni registrati dall’Udc in Sicilia, la nomina di un profilo di livello come l’Avvocato Rosita Marchesano in qualità di coordinatrice del partito a Cefalù è l’ennesima e lusinghiera dimostrazione della bontà del suo operato anche nei centri del comprensorio”.