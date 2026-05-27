Cefalù, scontro auto-scooter sulla Statale 113, muore un 55enne

Traffico bloccato

PALERMO – Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 113, nel territorio di Cefalù.

La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sull’incidente indagano i carabinieri. A seguito dello scontro il traffico è rimasto bloccato al chilometro 190,500 della cosiddetta “Settentrionale Sicula”.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.