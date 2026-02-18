Cefalù, scoperto un arsenale in casa: arrestato un castelbuonese

L'operazione dei carabinieri

CEFALU’ – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cefalù hanno arrestato un castelbuonese di 52 anni accusato di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizioni.

I militari hanno scoperto in casa dell’indagato due revolver a tamburo di cui uno senza matricola, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 26 munizioni calibro 38 e 5 calibro 7,65, due katane e una balestra. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto ordinando la custodia in carcere.