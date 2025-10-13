Cefalù, soccorsa una turista tedesca: infortunio sulla Rocca

Sul posto soccorso alpino e speleologico siciliano e aeronautica militare

CEFALÙ – Intervento congiunto del soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’aeronautica militare sulla Rocca di Cefalù, soccorsa una turista tedesca di 75 anni che, dopo una caduta, ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa, escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo.

Cefalù, soccorsa una turista

L’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione attraverso il numero unico 112.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa del 118 ha fatto scattare i soccorsi con un elicottero.

L’escursionista è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata con il verricello, quindi trasportata

all’elisuperficie di Cefalù, dove ad attenderla vi era un’ambulanza del 118 per il successivo

trasferimento in ospedale.