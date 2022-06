Ceipes e Palermo FC col progetto ONE GOAL: “Un assist alle donne”

Con la collaborazione della società rosanero, il CEIPES, organizzerà la propria campagna, a Palermo

PALERMO – Il CEIPES, Centro Internazionale per la Promozione e dell’Educazione e lo Sviluppo, il 13 e 14 giugno 2022, insieme al Palermo Calcio, si impegna a migliorare le competenze del calcio femminile attraverso il progetto ONE GOAL.

L’INIZIATIVA

Il CEIPES, organizzazione no profit attiva da 15 anni nel territorio locale, nazionale ed internazionale, ospiterà infatti i partner internazionali del progetto ONE GOAL. Un finanziato dal Programma Erasmus+ EAC – EMS exchange and mobility in sport, organizzando a Palermo la WFC – Women Football Campaign – italiana. Due giorni di attività e workshop formativi, con esperti dello sport e professionisti, che lavoreranno con allenatrici internazionali, provenienti dai paesi partner del progetto: Lituania, Italia, Uruguay, Bulgaria e Ungheria.

Il progetto ONE GOAL mira a migliorare le competenze delle allenatrici di calcio attraverso lo sviluppo di un’innovativa metodologia di allenamento che potrà essere utilizzata dal personale sportivo interessato.

Con la collaborazione del Palermo Calcio, il CEIPES, organizzerà la propria campagna, a Palermo, inaugurandola con la conferenza “Un Assist alle Donne” giorno 13 giugno.

LA CONFERENZA

La mattina di lunedì 13 giugno, dalle ore 10:00, nella sua sede di via Francesco Maria Alias 20, nel quartiere Uditore a Palermo, il CEIPES presenterà il progetto ONE GOAL, i suoi partecipanti e le attività dei due giorni di Campagna sportiva, con interventi di diversi esperti ed esponenti dello sport siciliano, che daranno una prospettiva a 360 gradi del ruolo delle donne nel mondo del calcio di oggi.

GLI INTERVENTI

L’Agenda dell’evento vede la partecipazione e gli interventi di:

Musa Kirkar – Presidente e Fondatore del CEIPES

Sara Vivirito – Project Manager del CEIPES nell’area Wellbeing, Sport and Disabilities e referente del progetto ONE GOAL

Dario Mirri – Presidente del Palermo F.C

Sandro Morgana – Presidente L.N.D (Lega Nazionale Dilettanti) Sicilia

Cinzia Valenti – Presidente A.S.D (Associazione Sportiva Dilettantistica) Palermo Giuseppe Russello – CONI Palermo

Guglielmo Pillitteri – PhD student/Dottorando in Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione all’Università degli Studi di Palermo.

La conferenza sarà aperta a tutti e darà inizio ai due giorni di attività, che vedranno coinvolti i reparti giovanili del Palermo Calcio.