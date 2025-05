Celiachia, Russo: “A breve un ddl favore di chi soffre di questa patologia”

"Vogliamo permettere loro di vivere in una condizione migliore"

ROMA – “A breve, in decima commissione, prenderà piede il dibattito su un disegno di legge in favore dei soggetti affetti da celiachia, circa 600mila in tutta Italia, mentre tante altre persone non hanno ancora la diagnosi esatta. Una diagnosi precoce può migliorare radicalmente la qualità della vita di chi è affetto da celiachia”, a dichiararlo è il senatore di FdI Raoul Russo.

“Il provvedimento è già in Senato e lo porteremo avanti in maniera più rapida possibile – aggiunge Russo -. Questo perché vogliamo permettere a chi soffre di questa patologia di vivere in una condizione migliore e avere accesso a prodotti sicuri, ma anche per sensibilizzare la popolazione su questo delicato argomento, in particolare oggi, 16 maggio, in occasione della giornata della celiachia”.