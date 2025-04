Centro bevande trasformato in piazza di spaccio, arrestato il titolare

Sequestrati quasi due chili di marijuana

CATANIA – La Polizia di Stato ha scoperto un’attività di spaccio di droga nel centro storico di Catania. Un uomo, di nazionalità mauriziana e con precedenti penali, è stato arrestato. L’uomo, di 39 anni, gestiva un centro bevande utilizzato come punto di smercio di stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di controlli antidroga nel quartiere San Berillo e in altre zone del centro. Le operazioni sono state condotte da agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, coadiuvati dal cane antidroga Maui.

I movimenti sospetti

In via Sangiuliano gli agenti hanno notato un insolito viavai di persone nei pressi del negozio di alimenti e bevande. I clienti entravano nel locale e uscivano poco dopo senza apparentemente aver acquistato nulla.

Il comportamento sospetto ha indotto i poliziotti a effettuare un controllo. Appena entrati, il cane Maui ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente nel bagno dell’esercizio commerciale.

La droga a Catania

Nel bagno, la polizia ha trovato diverse bustine di marijuana pronte per la vendita. La perquisizione è stata estesa a tutto il locale, fino al sottotetto. Qui è stata rinvenuta una busta contenente quattro involucri con 1,7 chili di marijuana.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento, tra cui una bilancia, un bilancino e una macchina per il sottovuoto. Il titolare è stato trovato in possesso di 720 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Arresto e sanzione amministrativa

Il 39enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo l’udienza, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli nel quartiere San Berillo, in via Pistone, un 24enne catanese è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla prefettura.