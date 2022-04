Centro Padre Nostro escluso da tabella H, vinto il ricorso al Tar

La vicenda va avanti da diversi anni e altre sentenze avevano annullato i criteri di ripartizione dei fondi della giunta Crocetta

PALERMO – I giudici della prima sezione del Tar presieduto da Salvatore Veneziano hanno accolto il ricorso presentato dal Centro Padre Nostro di Brancaccio, fondato da Padre Pino Puglisi che era stato escluso dai fondi della tabella H.

Il centro è assistito dall’avvocato Vittorio Fiasconaro. Il ricorso era stato presentato contro gli assessorati regionali all’Economia e alla Famiglia che avevano ritenuto di non potere corrispondere le somme ulteriori che spettavano all’associazione dopo che con sentenze precedenti era stato annullato il criterio di ripartizione della ex tabella H per l’anno 2014.

Adesso gli assessorati dovranno prendere una nuova posizione rispetto alla richiesta di reintegrazione dei fondi avanzata dal centro Padre Nostro. La vicenda va avanti da diversi anni e con altre sentenze erano stati annullati i criteri di ripartizione dei fondi che la giunta Crocetta aveva modificato successivamente all’avvio della procedura. I giudici hanno condannato gli assessorati al pagamento delle spese legali quantificate in 2.500 euro.