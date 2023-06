Centrodestra, candidatura di Capuana: la Lega non ci sta

Scoppia il caso Motta Sant'Anastasia. Valeria Sudano dice no. Alberto Cardillo (FdI) è costretto a intervenire.

CATANIA – “La politica ormai ha perso riferimenti, regole, buon senso, rispetto, per non parlare dei contenuti. Il comunicato del “cartello” di partiti e liste civiche che a Motta sant’Anastasia caldeggia la candidatura di Daniele Capuana ne rappresenta un caso emblematico”. No si trattiene la parlamentare della Lega Valeria Sudano che stigmatizza nell’immediato l’annuncio della candidatura a primo cittadino di Capuana. Sostenuto, tra gli altri, da Forza Italia, Fratelli d’Italia e dal movimento di Cateno De Luca.

La posizione di Anastasio Carrà

“Lì dove esiste un sindaco in carica, il mio amico e collega Anastasio Carrà, vice commissario regionale della Lega, che già da due mandati amministra il proprio paese, guida sicura per la sua comunità, eletto anche alla Camera dei Deputati, dove si sta facendo apprezzare anche per il quotidiano impegno a favore del territorio, si rilasciano dichiarazioni sorprendenti e intempestive”, dice Sudano.

“Senza entrare nel merito” – continua – “della competenza amministrativa di Daniele Capuana, la cui esperienza risale a tanti anni fa e non ha comunque mai riguardato ruoli in amministrazioni comunali – cosa che fa apparire ridicolo il paragone con un sindaco in carica da due mandati, con una esperienza misurabile e soprattutto tutt’ora in corso – è il dato politico a dover essere sottolineato: quello di una ennesima fuga in avanti dentro la coalizione di centrodestra, a molti mesi di distanza dal voto, che ha il sapore dell’ennesimo tentativo di mettere la Lega davanti al fatto compiuto, alimentando ancora divisioni nella coalizione”, dice ancora Sudano.

E arriva la diagnosi sullo stato di salute della coalizione a piedi dell’Etna a neanche una settimana dalla nomina degli assessori di Enrico Trantino a Catania. “Sembra proprio che, a livello provinciale, l’unità del centrodestra stia a cuore solo a noi. Respingendo al mittente questi tentativi goffi, ribadisco la solidarietà e l’apprezzamento ad Anastasio Carrà, bravo parlamentare nazionale e sindaco, protagonista di quell’azione costante che tutti insieme facciamo nel territorio, che ha portato gli elettori della provincia Etnea a premiare il nostro partito nelle ultime competizioni elettorali”.

Le precisazioni di FdI

È saltato dalla sedia, Alberto Cardillo. Il coordinatore provinciale dei meloniani ha subito inviato una comunicazione ufficiale per rimettere pace e rassicurare il Carroccio. “In merito alla nota diramata oggi – scrive – sulle prossime elezioni amministrative a Motta Sant’Anastasia, recante la firma, tra le altre, del coordinatore del locale Circolo di Fratelli d’Italia, al fine di evitare inutili e dannosi malintesi, rassicuriamo gli tutti gli alleati e gli elettori del centrodestra che certamente continueremo ad ascoltare, così come fatto sin oggi, dando valore ai pareri della classe dirigente locale, senza pregiudiziali su alcuno e tantomeno su Daniele Capuana, personalità di riconosciuta preparazione, e individuata nel comunicato in oggetto come meritevole della candidatura a sindaco”.

E aggiunge: “È giusto tuttavia, che senza quella fretta che spesso è cattiva consigliera, Fratelli d’Italia e gli alleati tutti, nessuno escluso, si confrontino a livello locale e provinciale su quale sia la soluzione migliore per Motta, guardando come sempre all’interesse esclusivo della città. C’è ancora tempo per unire anche a Motta l’intera coalizione di centrodestra che ben governa a Catania, Palermo e Roma”.