Centrodestra “coeso”, la lotta di Schifani contro i “cambiacasacca”

Riunione a Palermo per definire il listino del presidente e il programma della coalizione.

PALERMO – Lotta ai cambiacasacca, definizione del listino del presidente (in arrivo domani) e programma. Sono questi i punti che sono stati affrontati oggi a Palermo, durante una riunione alla presenza dei referenti della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana.

L’incontro, secondo una nota diffusa dai supporter dell’ex presidente del Senato, si è svolto in “un clima costruttivo, di coesione e di grande serenità”. “Il presidente Schifani – prosegue il comunicato – ha chiesto a tutti i componenti della coalizione di definire entro le prossime 48 ore i punti fondanti del programma di governo“.

Tra i quali la battaglia contro chi, eletto da una parte, tenta di proseguire il mandato da un’altra (o più di un’altra). “Si è convenuto di inserire tra i punti qualificanti della coalizione l’introduzione di un patto per mettere fine alla deleteria pratica del cambio di casacca: i capi dei partiti sottoscriveranno ad inizio legislatura un impegno a non accettare nei gruppi eventuali deputati eletti in altre formazioni. Nella riunione si è convenuto di rimettere al presidente Schifani la definizione del listino del Presidente che già domani sarà comunicato”.