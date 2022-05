Centrodestra litiga, Varchi: “Alleanza per Palermo manca di chiarezza”

La coalizione è ancora spaccata e continuano i battibecchi in vista delle votazioni del 12 giugno

1' DI LETTURA

PALERMO – “C’è qualcosa che non va!“ tuona Carolina Varchi sulla propria pagina Facebook. “L’altro ieri è scoppiata la polemica per un post in cui l’On. Lentini si attribuiva la delega assessoriale all’urbanistica, circostanza prontamente smentita dal candidato sindaco Roberto Lagalla. Nello stesso post, si rivendicava la candidatura a presidente dell’ottava circoscrizione di Alfredo Siino. Candidatura per la quale, nell’interesse degli elettori di Alleanza per Palermo, l’on. Lentini si è tanto battuto nel corso di serrate trattative protrattesi fino a poche ore dal deposito delle liste. Ebbene, stamattina – continua il post di Carolina Varchi -, sono rimasta basita quando lo stesso Alfredo, candidato a presidente nell’ottava circoscrizione, in quota Alleanza per Palermo, ha chiesto ad una lunga lista di contatti il voto per un candidato (che incidentalmente è Franco Siino, il suo papà ma è un dettaglio) che corre in altra circoscrizione nella lista ‘Lagalla per Palermo’! Mi dispiace per tutta la compagine di Alleanza per Palermo che vede così tradite le proprie aspettative ma questo dimostra, ancora una volta, che le liste nate ad esclusivo fine elettorale, mancano di chiarezza nei confronti degli elettori”.

“Il 12 giugno, scegliete la coerenza, la chiarezza, la prospettiva di un grande partito come Fratelli d’Italia: noi non cambiamo numero di telefono e continueremo ad esserci anche il giorno dopo le elezioni. Sono sicura che il Sindaco sarà garante del rispetto delle regole ma sono altrettanto sicura che la nostra delegazione di assessori – conclude Carolina Varchi -, la grande pattuglia di consiglieri comunali e di circoscrizione che andremo ad eleggere saranno le sentinelle della coalizione, per garantire una vera svolta per Palermo”.