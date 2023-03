Centrodestra, il caso Trapani e l’ultimatum a Turano

Venerdì la conferenza stampa del candidato Miceli.

TRAPANI – Il caso Trapani tiene banco nel centrodestra siciliano. L’appoggio dell’assessore leghista, Mimmo Turano, al candidato sindaco del Pd, Giacomo Tranchida, proprio non va giù al presidente della Regione, Renato Schifani.

A Palazzo dei Normanni corre voce che l’assessore regionale rischierebbe la poltrona in giunta se alla fine decidesse di non appoggiare il candidato di FdI, Maurizio Miceli. Un aut aut che tuttavia non ha ancora convinto il deputato trapanese a mettersi in riga.

Sul territorio, infatti, gli uomini vicini a Turano vogliono proseguire l’esperienza al fianco del sindaco uscente.

La parola fine arriverà soltanto venerdì quando si terrà a Trapani una conferenza stampa che annuncerà la corsa unitaria del centrodestra (trapela da fonti di Palazzo).

Fissata la dead line per Turano, non resta che aspettare mentre si registrano le forti pressioni che arrivano dai vertici regionali del Carroccio. La segretaria regionale Annalisa Tardino e l’ex deputata Eleonora Lo Curto starebbero infatti lavorando alla lista di Prima l’Italia da piazzare al fianco di Miceli. Se a Catania piange, Trapani non ride (verrebbe da dire).