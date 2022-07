Centrodestra, salta il vertice unitario: assenti Udc e FdI

Ecco che cosa è successo. E chi ha risposto all'appello di Miccichè.

PALERMO – Il vertice unitario del centrodestra siciliano orchestrato da Gianfranco Miccichè è saltato. Alla fine Fratelli d’Italia e Udc fanno saltare il banco unitario, sembrerebbe su indicazione diretta dei leader nazionali che informati dell’iniziativa non avrebbero reagito bene. Al tavolo sono presenti invece i rappresentanti di Forza Italia, Lega e Mpa.

Il perché delle assenze è presto detto: la delicatissima fase politica nazionale e il lavoro di sapiente tessitura dei rapporti interni alla coalizione che si sta ricompattando in vista delle elezioni anticipate. Il ragionamento sulla Sicilia si farà ma all’interno di una cornice più ampia.

I tempi sono tuttavia molto stretti e la discussione non si potrà procrastinare più di tanto. Le bocche restano cucite nei palazzi palermitani e i musumeciani tirano un mezzo sospiro di sollievo in attesa di conoscere l’esito del vertice a tre.

Off record qualche pezzo grosso della coalizione critica la mossa, ma soprattutto la tempistica, del coordinatore di Forza Italia che (secondo i rumors) voleva chiudere già oggi sull’eurodeputato Raffaele Stancanelli, candidato alternativo a Musumeci e ben voluto da buona parte degli alleati. La partita rimane aperta ma il tempo scorre inesorabile e la variabile delle dimissioni di Musumeci (propedeutica all’accorpamento della tornata elettorale regionale e con le politiche) è legata a doppio filo con la certezza (che ancora non c’è) della ricandidatura o in alternativa di un seggio sicuro nella Capitale. Insomma, una storia ancora tutta da scrivere.