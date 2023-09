Centrodestra senza esclusione di colpi, la Dc replica a FdI: attacchi stucchevoli

Il neo segretario Cirillo: "Qualcuno mistifica"

2' DI LETTURA

PALERMO – Nuovo capitolo della polemica interna al centrodestra sulle campagne acquisti incrociate tra partiti alleati. Sabato la Democrazia cristiana ha eletto Stefano Cirillo nuovo segretario regionale e proprio mentre il congresso di Palermo ospitava uno dei due coordinatori regionali FdI, Salvo Pogliese, dal gruppo parlamentare Ars dei meloniani partiva una nota al vetriolo contro “la campagna acquisti a danno della coalizione”. Ora arriva la replica dello stesso Cirillo, e non sono rose e fiori.

Cirillo: “Contro di noi stucchevoli attacchi”

“Capisco la sorpresa di tanti nel vedere migliaia di persone partecipare con entusiasmo al congresso regionale della Democrazia cristiana, ma è incredibile come ci possa essere qualcuno che si ostini a mistificare la verità facendo stucchevoli attacchi sulla campagna acquisti della Dc“, dice il neo segretario della Dc in Sicilia rispondendo alla nota di Fratelli d’Italia, pur senza citarla. “Non abbiamo che da offrire passione e ideologia, impegno e partecipazione e chi viene con noi sa che può contare solo su questo” – aggiunge”.

Il nodo sanità

Una replica che passa anche dal nodo della sanità, già toccato sabato mattina dal leader Dc Totò Cuffaro nella sua relazione introduttiva al congresso. “Sulla sanità abbiamo chiesto al presidente Schifani di scegliere i migliori per capacità e competenze e desideriamo applicare lo stesso metodo in ogni occasione possibile – sottolinea Cirillo -. Ci affidiamo totalmente alla autorevolezza ed esperienza del governatore. Allo stesso tempo saremo rispettosi degli equilibri del centrodestra, ma determinati a recuperare tutti coloro che fino ad oggi non si sono sentiti rappresentati e vedono nella Democrazia cristiana un partito capace di riformarsi a tutela dei valori di ogni siciliano. La velocità con cui

cresce la Democrazia cristiana impone un’attenzione massima e darà spazio, al suo interno, solo a chi è rispettoso delle regole del vivere civile e della legalità. Rispettando questi principi, tutti coloro che lo desiderano, sono benvenuti a partecipare alla vita politica, al servizio del bene comune”.