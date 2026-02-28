Presidente nazionale di LiberlPd, parla di unità di coalizione

CATANIA – “L’appello lanciato da Italia Viva è uno spunto su cui riflettere ma che, allo stesso tempo, ci spinge ad agire. Il nostro Paese ha bisogno di una forza politica capace di unire, non di dividere; di costruire, non di contrapporre. Che sappia condurre una corretta e costruttiva opposizione ma anche che possa essere forza di governo”. Lo afferma Enzo Bianco, presidente nazionale LiberalPd, sulla “proposta di Italia viva di unione di tutto il centrosinistra”.

“Come esponente del Partito democratico – aggiunge l’ex ministro – sento il dovere di lanciare un appello sincero e responsabile all’unità di tutte le forze progressiste, riformiste ed ecologiste. Le sfide che abbiamo davanti, sia in sede locale sia in quelle più ampie, regionali e nazionali, non possono essere affrontate in ordine sparso”.

“Nessuna forza, da sola, può vincere. Solo insieme possiamo offrire agli italiani una prospettiva credibile di cambiamento e di speranza. Unirsi – sottolinea Bianco – non vuol dire rinunciare alle proprie idee o identità. Significa riconoscere quel che ci unisce più di quel che ci divide. Significa costruire un progetto comune fondato su programmi chiari, partecipazione e responsabilità”.

“Propongo a tutte le componenti del centrosinistra di aprire una nuova stagione di dialogo vero, senza veti e senza pregiudizi. Procedendo insieme, potremmo restituire al Paese un’alternativa forte, giusta e moderna. È tempo di unire le energie – conclude Bianco -, le idee e le speranze per dare una risposta concreta, reale, giusta ai nostri concittadini; agli italiani tutti”.