 Centuripe, lutto cittadino per la morte di un bimbo di 7 anni
Centuripe, lutto cittadino per la morte di un bimbo di 7 anni

Il piccolo Agatino ha avuto un malore mentre giocava con alcuni amichetti
LA TRAGEDIA
di
CENTURIPE – La morte improvvisa di un bambino di 7 anni ha sconvolto l’intera cittadina di Centuripe, poco meno di 5 mila abitanti in provincia di Enna. Il bimbo giovedì scorso si è accasciato per un malore. E’ successo mentre stava giocando con alcuni amichetti.

Il sindaco Salvatore La Spina ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta. Alle 16.30 saranno celebrati i funerali del piccolo Agatino nella chiesa madre di Centuripe.

Subito dopo il malore il bambino era stato trasferito all’ospedale di Biancavilla dove i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo e tenerlo aggrappato alla vita.

