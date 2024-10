Cep, rifiuti incendiati davanti alla scuola: evacuato l’istituto Saladino

La decisione del preside Giusto Catania

PALERMO – Cumuli di rifiuti incendiati a pochi passi dalla scuola Giuliana Saladino del Cep. Per le cattive esalazioni provenienti dai roghi il preside Giusto Catania fa evacuare l’istituto comprensivo.

A renderlo noto lo stesso dirigente scolastico in una nota: “Vista la catasta di rifiuti bruciati in prossimità dell’edificio scolastico di via Barisano da Trani – si legge -. Visto il propagarsi di cattivi odori all’interno dell’edificio scolastico. Considerato il rischio di esalazioni tossiche e la necessità di tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre che la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, si dispone urgentemente l’evacuazione dei locali scolatici”.

“I docenti sono onerati da informare le famiglie e concordare la modalità più celere per favorire l’abbandono dei locali, l’interpersonale abbandonerà l’edificio – continua la nota -“. Il dirigente scolastico annuncia che il provvedimento di evacuazione verrà inoltrato al prefetto Massimo Mariani, al sindaco Roberto Lagalla, all’Asp di Palermo e alla Rap.