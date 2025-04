Cerda, lo scontro tra due moto: quattro feriti gravi, giovane gravissima

Le condizioni dei ricoverati

PALERMO– Scontro tra due moto lungo la strada statale 113, nei pressi delle tribune della Targa Florio nel territorio comunale di Cerda (Palermo), in località Floriopoli. Quattro persone sono finite in ospedale in gravi condizioni. In particolare una giovane che è stata trasportata al Civico di Palermo in elisoccorso.

Gli altri feriti si trovano all’ospedale Cimino di Termini Imerese. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri. La statale 120 è rimasta chiusa al transito per consentire i soccorsi e le indagini. Si sono formate lunghe code.