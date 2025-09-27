Cesena-Palermo, Inzaghi: “Quando non si vince, fare punti è importante”

L'allenatore: "Ci accontentiamo di questo punto, alla lunga peserà in classifica"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, commenta la gara contro il Cesena terminata con il risultato di 1-1. Ai microfoni ufficiali del club rosanero, il tecnico dei siciliani ha detto la sua sul pareggio tra le capoliste della classifica di Serie B dopo il match giocato allo stadio “Dino Manuzzi”.

“Secondo me abbiamo approcciato molto bene la gara, nella prima mezz’ora pensavo di far gol e avevamo in mano la partita. Nel momento in cui pensavo potessimo passare in vantaggio è arrivato il loro gol, evitabile e che poteva anche ammazzarci. Abbiamo fatto fatica a reagire, ma poi oltre il contropiede a inizio secondo tempo la squadra ha legittimato il pareggio”.

“Penso che quando non si può vincere portare a casa punti è importante – ha aggiunto Inzaghi -. Il Palermo ha fatto quello che doveva fare. L’aspetto positivo è la prima mezz’ora, abbiamo comandato e avuto un paio di palle importanti per passare in vantaggio. Abbiamo avuto personalità anche in un campo importante. Il gol preso poteva ammazzarci, ma mi tengo la grande reazione con la voglia di vincerla. Ci accontentiamo di questo punto ma alla lunga peserà molto in classifica”.

Sulla prossima gara, Inzaghi ha poi detto: “Il Venezia è una delle favorite. Sappiamo la struttura che ha ma noi siamo il Palermo, giochiamo in casa e avremo lo stadio pieno. Non vediamo l’ora che sia martedì prossimo quindi (30 settembre, ndr)”.