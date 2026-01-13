Cgil Agrigento: “Grave riduzione dei treni verso Palermo, ripristinarli”

Il sindacato: "Serve un piano di mobilità"

PALERMO – “Si è chiuso il sipario su Agrigento Capitale italiana della cultura. Una nomina che aveva acceso speranze e aspettative tra i cittadini. Oggi, purtroppo, il bilancio è deludente: ci lascia esattamente ciò che avevamo prima. Ponti chiusi una proliferazione di semafori, strade dissestate e insicure, vere e proprie trazzere.

“Trasporto su gomma congestionato”

Le principali arterie che collegano Agrigento a Palermo, Gela e Trapani continuano a registrare, con preoccupante frequenza, incidenti anche mortali. Uno scenario che stride con l’idea di sviluppo che i cittadini avevano immaginato con la nomina a Capitale della cultura”. Lo dice la Cgil di Agrigento, che definisce “grave la riduzione dei treni diretti tra Agrigento e l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo”.

La riduzione dei collegamenti ferroviari, secondo il sindacato, “rischia di spingere sempre più persone verso il trasporto su gomma, congestionando ulteriormente le strade e contribuendo allo svuotamento dei paesi della provincia, già colpiti da un preoccupante fenomeno di spopolamento”. La Cgil di Agrigento chiede “il ripristino immediato delle corse dirette soppresse; un piano serio e strutturato di mobilità per la provincia; il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei cittadini che ogni giorno affrontano disagi inaccettabili”